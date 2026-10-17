Diwali Fair 2026: एक छत के नीचे यूपी के हुनर का संगम! लखनऊ के दिवाली मेले में दिखेगी महिला उद्यमियों की ताकत

दिवाली मेले में परिवारों और बच्चों के लिए मनोरंजन की गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। यहां खाने-पीने के स्टॉल, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, खेल और बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियां होंगी। सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाले इस आयोजन में लोग खरीदारी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खानपान का आनंद ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य शिविर और पैथईजी लैब्स की ओर से रक्त जांच की सुविधा भी प्रस्तावित है। आयोजकों ने मेले में कुछ विशेष स्टॉल शामिल करने की भी योजना बनाई है। इनमें बडीज पेट केयर के पालतू जानवरों के भोजन से जुड़े उत्पाद और सोल पाथ विद अनु की ओर से टैरो रीडिंग की सुविधा शामिल है।