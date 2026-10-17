हरदोई में वोटर लिस्ट पर प्रशासन की पैनी नजर, डीएम-एसपी के औचक दौरे से बूथों पर मचा हड़कंप

उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधी कार्यों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना बेहद जरूरी है। आवेदन करने वाले नागरिकों को उनके फार्म से संबंधित आवश्यक जानकारी दी जाए और किसी प्रकार की अस्पष्टता होने पर उनका मार्गदर्शन किया जाए। आवेदन फार्मों के रखरखाव और अभिलेखों की व्यवस्था में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जिससे पात्र नागरिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया सुचारु रूप से आगे बढ़ सके। विशेष अभियान के दौरान प्रशासन का जोर इस बात पर रहा कि बूथों पर आने वाले नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। इसके लिए बीएलओ को जिम्मेदारीपूर्वक काम करने और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया।