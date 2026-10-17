हरदोई में वोटर लिस्ट पर प्रशासन की पैनी नजर, डीएम-एसपी के औचक दौरे से बूथों पर मचा हड़कंप

बूथ का औचक निरीक्षण करते जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Voter Registration: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची को अधिक समावेशी और अद्यतन बनाने के लिए जनपद हरदोई में विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया गया। शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 को जिले के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूट गए पात्र नागरिकों और पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं को पंजीकरण का अवसर उपलब्ध कराया गया।
अभियान की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने विभिन्न बूथों का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बूथों पर चल रही प्रक्रिया का जायजा लेते हुए बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए।
विशेष अभियान के दौरान जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने वेणी माधव विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज तथा सीएसएन पीजी कॉलेज स्थित मतदेय स्थलों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने बूथों पर मतदाता पंजीकरण से संबंधित व्यवस्थाओं और नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि विशेष अभियान के दौरान पात्र नागरिकों को आवेदन करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और निर्वाचन संबंधी कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपन्न किए जाएं।
जिलाधिकारी ने बीएलओ से अभियान के दौरान प्राप्त हो रहे आवेदनों और मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि बूथों पर निर्धारित समय तक उपस्थित रहकर जिम्मेदारी के साथ कार्य किया जाए। साथ ही, नागरिकों को आवेदन प्रक्रिया के बारे में सही और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसी पात्र व्यक्ति को जानकारी के अभाव में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहना पड़े।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सभी बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे विशेष अभियान के दौरान अपने-अपने मतदेय स्थलों पर निर्धारित समय तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करते हुए आवेदन करने वाले नागरिकों को आवश्यक जानकारी और सहयोग उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बूथों पर आने वाले नागरिकों को यह बताया जाए कि नाम जुड़वाने के लिए कौन-सा आवेदन फार्म भरना है और आवेदन के साथ किन आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी। विशेष रूप से पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं को पंजीकरण की प्रक्रिया समझाने पर जोर दिया गया, ताकि वे समय रहते अपना आवेदन जमा कर सकें।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि सभी बूथों पर आवेदन फार्म पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहें। किसी नागरिक को फार्म की अनुपलब्धता के कारण परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभियान का उद्देश्य केवल आवेदन प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि पात्र नागरिकों को पंजीकरण की प्रक्रिया से जोड़ना और मतदाता सूची को अधिक व्यवस्थित बनाना भी है।
जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय ने बीएलओ को निर्देश दिए कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए प्राप्त होने वाले सभी आवेदन फार्मों का सुव्यवस्थित अभिलेखीकरण किया जाए। आवेदन प्राप्त होने से लेकर आगे की प्रक्रिया तक रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने से पारदर्शिता बनी रहती है और जरूरत पड़ने पर आवेदन से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधी कार्यों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना बेहद जरूरी है। आवेदन करने वाले नागरिकों को उनके फार्म से संबंधित आवश्यक जानकारी दी जाए और किसी प्रकार की अस्पष्टता होने पर उनका मार्गदर्शन किया जाए। आवेदन फार्मों के रखरखाव और अभिलेखों की व्यवस्था में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जिससे पात्र नागरिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया सुचारु रूप से आगे बढ़ सके। विशेष अभियान के दौरान प्रशासन का जोर इस बात पर रहा कि बूथों पर आने वाले नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। इसके लिए बीएलओ को जिम्मेदारीपूर्वक काम करने और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया।
जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय ने जनपदवासियों से अपील की कि यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत फार्म-6 भरकर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए पात्र नागरिकों को अपना नाम सूची में शामिल कराने के लिए आगे आना चाहिए।
उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से अपील की कि जो पहली बार मतदाता बनने के पात्र हैं, वे पंजीकरण के लिए आवेदन करें। युवाओं की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समय पर पंजीकरण कराने से पात्र नागरिकों को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से यह भी अपेक्षा की कि वे मतदाता सूची में अपने नाम की स्थिति की जांच करें। यदि नाम दर्ज नहीं है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें और जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित बीएलओ से संपर्क करें।
विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल होने से वंचित न रहे। इसके लिए जिले के सभी मतदेय स्थलों पर शिविर आयोजित कर पात्र नागरिकों को आवेदन करने का अवसर दिया गया। प्रशासन की ओर से बूथ स्तर पर व्यवस्थाओं की निगरानी और अधिकारियों को निर्देश देकर अभियान को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने पर जोर दिया गया।
जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के औचक निरीक्षण से बूथों पर चल रही गतिविधियों की समीक्षा की गई और बीएलओ को अपने दायित्वों के प्रति सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का प्रयास है कि मतदाता सूची से संबंधित कार्य पारदर्शी ढंग से पूरे हों और पात्र नागरिकों को पंजीकरण के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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