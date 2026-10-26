‘कन्नौज के बाद अब आजमगढ़ की बारी’, ओपी राजभर बोले- अखिलेश यादव, PDA का सत्यानाश अपनी आंखों से देखने के लिए तैयार रहिए

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। राजभर ने PDA की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजभर, निषाद, चौहान, प्रजापति, पटेल और पाल समेत गैर-यादव पिछड़े समाज को सिर्फ चुनाव के समय याद करने का दौर अब खत्म हो गया है। उन्होंने 29 नवंबर को आजमगढ़ में होने वाली सुभासपा की सामाजिक समरसता महारैली को लेकर भी बड़ा दावा किया है।

