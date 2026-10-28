‘लखनऊ वाले नहीं उठा रहे दिल्ली वालों का फोन’: MLC चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला

अखिलेश ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि वे PDA की जीत पर भी मन ही मन खुश हैं—घर छोड़ने से कोई अजनबी नहीं हो जाता। अगर BJP के चालबाज लोगों ने गोरखपुर में वह डबल-क्रॉस नहीं किया होता, तो बनारस जैसा ही हश्र वहां भी होता। कुल मिलाकर, गोरखपुर में भी BJP की नैतिक हार हुई है। जब तक बनारस से आखिरी नतीजे नहीं आ जाते, हमारी सभी कार्यकर्ताओं से यही अपील है: जब तक हमारे हाथ में जीत का सबूत न आ जाए, तब तक चैन से नहीं बैठना है। MLC चुनावों ने BJP का बोरिया-बिस्तर बांध दिया है। बहुत ज़्यादा बेईमानी और एडमिनिस्ट्रेटिव गड़बड़ी के बावजूद, BJP की हार को कोई नहीं रोक सका। PDA सरकार के सत्ता में आने पर BJP की सेवा करने वाले सभी भ्रष्ट अधिकारियों को जनता की अदालत में पेश किया जाएगा।