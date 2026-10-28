मिशन यूपी: नए चेहरों के सहारे पीडीए विस्तार की तैयारी, सामाजिक समीकरण साधने में जुटी सपा

बदायूं की बिसौली और दातागंज सीटों से जुड़े पूर्व विधायक कुशाग्र सागर और सिनोद कुमार शाक्य का सपा में शामिल होना जिले की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। पिछले विधानसभा चुनाव में बिसौली सीट पर सपा के आशुतोष मौर्य ने भाजपा के कुशाग्र सागर को हराया है। दातागंज सीट पर भाजपा के राजीव सिंह सपा के अर्जुन सिंह को पराजित कर चुके हैं। दोनों सीटों के पिछले चुनावी परिणाम अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाते हैं। ऐसे में इन नेताओं की नई राजनीतिक भूमिका भी अहम है।