सेवा संकल्प से मिशन-2027 तक, यूपी में बीजेपी की रणनीति कैसे आगे बढ़ेगी?

बीजेपी की रणनीति का आधार वाक्य है-‘बूथ जीता, चुनाव जीता’। पार्टी ने राज्य के लगभग 1.77 लाख बूथों पर समितियों का गठन और सत्यापन पूरा करने पर जोर दिया है। हाल ही में वाराणसी में काशी और गोरक्ष क्षेत्र की 133 विधानसभा सीटों के प्रभारियों और विस्तारकों की दो दिवसीय बैठक हुई, जिसमें बूथ-टू-असेंबली समन्वय पर जोर दिया गया। लगभग 100-120 कमजोर सीटों पर खास फोकस है, जहां 2024 लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा था। हर 15 बूथ पर एक विस्तारक तैनात करने की योजना है।