सपा के इस प्रणपत्र में एक ओर सामाजिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण का सवाल है, तो दूसरी ओर रोजगार, किसान की आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे सीधे जनजीवन से जुड़े मुद्दे हैं। पार्टी ने इन सभी को पीडीए की राजनीतिक अवधारणा के साथ जोड़कर 2027 के चुनाव की बहस को आकार देने का प्रयास किया है। हालांकि घोषणाओं का वास्तविक असर उनके क्रियान्वयन की रूपरेखा से तय होगा। 25 लाख सरकारी नौकरियों के लिए कितने पद उपलब्ध होंगे, बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्रता क्या होगी, कर्जमाफी का दायरा कितना होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी कैसे लागू होगी और सरकारी ठेकों में हिस्सेदारी की व्यवस्था किस तरह बनेगी—ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मतदाता जानना चाहेंगे। इन वादों के लिए जरूरी वित्तीय संसाधन जुटाना और समयबद्ध तरीके से उन्हें लागू करना भी किसी भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी।