PC: IANS
SP Election Promises 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी ने संविधान दिवस के अवसर पर अपना चुनावी प्रणपत्र जारी कर दिया। ‘जन-मन का घोषणापत्र’ और ‘सत्ताइस का संकल्प : पीडीए का प्रणपत्र’ नाम से घोषित घोषणा पत्र में पार्टी ने सामाजिक न्याय, रोजगार, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्था को अपने चुनावी एजेंडे के केंद्र में रखा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसके जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों की राजनीतिक गोलबंदी को आर्थिक अवसरों, सरकारी नौकरियों और संस्थागत भागीदारी के वादों से जोड़ने की कोशिश की है।
प्रणपत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश यही है कि सपा अब पीडीए की अवधारणा को केवल प्रतिनिधित्व और पहचान की बहस तक सीमित नहीं रखना चाहती। पार्टी ने इसे नौकरी, सरकारी ठेकों, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान की आमदनी और सामाजिक सुरक्षा से जोड़कर व्यापक मतदाता वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया है। घोषणाओं का दायरा युवाओं और किसानों से लेकर कर्मचारियों, कारीगरों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों तक फैला है।
युवाओं के लिए सपा ने पांच साल में 25 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में दो से तीन करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही गई है। रोजगार मिलने तक सभी स्नातक युवाओं को पांच हजार रुपये प्रतिमाह पोषण भत्ता देने का प्रस्ताव भी शामिल है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के माध्यम से वर्ष 2032 तक एक करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
भर्ती प्रक्रिया को लेकर पार्टी ने वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी करने और परीक्षा में गड़बड़ी तथा प्रश्नपत्र लीक होने पर अधिकारियों और मंत्रियों की जवाबदेही तय करने की बात कही है। एक चरण वाली भर्ती तीन महीने और एक से अधिक चरण वाली भर्ती छह महीने में पूरी करने का संकल्प भी है। कौशल विकास केंद्रों, शहरी रोजगार गारंटी और तहसील स्तर पर प्रशिक्षण केंद्रों के विस्तार का प्रस्ताव है।
इन वादों का सीधा संबंध प्रदेश के उन युवाओं से है जो सरकारी भर्ती में देरी, परीक्षा रद्द होने और रोजगार के सीमित अवसरों की समस्या उठाते रहे हैं। हालांकि 25 लाख सरकारी नौकरियों और करोड़ों रोजगार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभागवार रिक्तियों, भर्ती की समयसीमा, वित्तीय प्रावधान और निजी क्षेत्र में वास्तविक रोजगार सृजन का विस्तृत खाका भी अहम होगा।
पीडीए के राजनीतिक आधार को मजबूत करने के लिए सपा ने प्रदेश में जातिगत जनगणना शुरू कराने का वादा किया है। सरकारी ठेकों और योजनाओं में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा सरकारी ठेकों में दलित और पीडीए वर्गों को 50 प्रतिशत हिस्सेदारी देने का प्रस्ताव भी प्रणपत्र में शामिल है। दलित उद्यमियों के लिए अलग कोष बनाने और अनुसूचित जाति-जनजाति के कल्याण पर बजट का 20 प्रतिशत खर्च करने की बात कही गई है।
यहां सपा की रणनीति का राजनीतिक और आर्थिक, दोनों पक्ष दिखाई देते हैं। जातिगत जनगणना के जरिए सामाजिक समूहों की संख्या और उनकी स्थिति के आधार पर प्रतिनिधित्व की बहस को आगे बढ़ाने का प्रयास है। वहीं सरकारी ठेकों में हिस्सेदारी का वादा सामाजिक न्याय को सरकारी खर्च और आर्थिक गतिविधियों से जोड़ता है। इसका जमीनी असर इस बात पर निर्भर करेगा कि हिस्सेदारी का निर्धारण किस आधार पर होगा, पात्रता और चयन की प्रक्रिया क्या होगी तथा छोटे उद्यमियों को पूंजी और तकनीकी सहायता कैसे मिलेगी।
कृषि क्षेत्र के लिए सपा ने किसानों की कर्जमाफी, सभी 23 फसलों और दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी तथा आलू, प्याज और टमाटर जैसी फसलों के लिए मूल्य क्षतिपूर्ति का वादा किया है। गन्ना किसानों का भुगतान 24 घंटे में सुनिश्चित करने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का कोष बनाने और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की बात कही गई है। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव भी है।
किसानों के लिए इन घोषणाओं का महत्व इसलिए है कि खेती की लागत, फसल का उचित दाम और समय पर भुगतान ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रमुख सवाल हैं। कानूनी समर्थन मूल्य की गारंटी लागू करने के लिए खरीद व्यवस्था, सरकारी एजेंसियों की क्षमता, भंडारण और भुगतान तंत्र का विस्तार जरूरी होगा। इसी तरह कर्जमाफी और मुफ्त बिजली का वित्तीय बोझ भी राज्य के बजट और अन्य विकास योजनाओं पर असर डाल सकता है।
शिक्षा के क्षेत्र में सपा ने विशेष राज्य शिक्षा नीति लाने, बंद किए गए 26 हजार प्राथमिक विद्यालय फिर से शुरू करने, बारहवीं पास विद्यार्थियों को लैपटॉप देने और शिक्षा पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत खर्च करने का वादा किया है। शिक्षा विभाग के रिक्त पद एक साल में भरने और शिक्षामित्रों का मानदेय पांच हजार रुपये बढ़ाने की बात भी कही गई है।
स्वास्थ्य के मोर्चे पर राज्य स्वास्थ्य नीति 2027, गरीब और पीडीए वर्गों के लिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज तथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने का प्रस्ताव है। सभी 18 मंडलों में अति विशिष्ट अस्पताल और ग्रामीण क्षेत्रों में पांच ऐसे अस्पताल बनाने की बात कही गई है। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने तथा संविदा और बाहरी एजेंसियों के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों को बंद करने का वादा भी किया गया है।
सपा ने अपराध और घृणा अपराध के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने, जमीनों पर अवैध कब्जे रोकने के लिए विशेष कार्यबल बनाने तथा पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है। पुलिसकर्मियों के काम के घंटे तय करने, साप्ताहिक अवकाश और आवास की सुविधा देने तथा गांवों और कस्बों में निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की बात भी कही गई है। तहसील मुख्यालयों को चार लेन सड़कों से जोड़ने और जनसेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए कानून लाने का वादा भी है।
कारीगरों और निर्माण श्रमिकों के लिए 40 हजार रुपये सालाना पेंशन तथा 10 लाख रुपये का बीमा देने, बुनकरों को बिजली पर सब्सिडी और प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता व्यवस्था बनाने की घोषणाएं भी की गई हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अलग विस्तृत घोषणापत्र जारी करने की बात कही गई है।
सपा के इस प्रणपत्र में एक ओर सामाजिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण का सवाल है, तो दूसरी ओर रोजगार, किसान की आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे सीधे जनजीवन से जुड़े मुद्दे हैं। पार्टी ने इन सभी को पीडीए की राजनीतिक अवधारणा के साथ जोड़कर 2027 के चुनाव की बहस को आकार देने का प्रयास किया है। हालांकि घोषणाओं का वास्तविक असर उनके क्रियान्वयन की रूपरेखा से तय होगा। 25 लाख सरकारी नौकरियों के लिए कितने पद उपलब्ध होंगे, बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्रता क्या होगी, कर्जमाफी का दायरा कितना होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी कैसे लागू होगी और सरकारी ठेकों में हिस्सेदारी की व्यवस्था किस तरह बनेगी—ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मतदाता जानना चाहेंगे। इन वादों के लिए जरूरी वित्तीय संसाधन जुटाना और समयबद्ध तरीके से उन्हें लागू करना भी किसी भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी।
संविधान दिवस पर जारी इस प्रणपत्र के जरिए अखिलेश यादव ने चुनावी बहस को सामाजिक न्याय से आगे बढ़ाकर आर्थिक हिस्सेदारी और सरकारी जवाबदेही के सवालों तक ले जाने का प्रयास किया है। अब इस राजनीतिक दस्तावेज की अगली परीक्षा यही होगी कि सपा अपने वादों को कितनी स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा और वित्तीय व्यवस्था के साथ जनता के सामने रखती है।
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