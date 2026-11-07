वेलिंगटन में भारत बनाम न्यूज़ीलैंड दूसरे वनडे के दौरान आज पहले बारिश होने की भविष्‍यवाणी कर दी गई थी। खासकर मैच की शुरुआत में लगभग 40 प्रतिशत बारिश की संभावना व्‍यक्‍त की गई। इसकी वजह से ही मैच के टॉस और खेल शुरू होने में देरी हो रही है। एक्‍यूवेदर के मुताबिक, जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा बारिश का प्रतिशत काफी कम होने की उम्मीद है। हल्की बारिश बीच-बीच में खेल में रुकावट डाल सकती है। लेकिन, मैच का नतीजा निकलने की बहुत संभावना है। अगर बारिश खेल में रुकावट डालती है, तो ओवरों में कुछ कमी हो सकती है। हालांकि, उपलब्ध अनुमान के आधार पर ऐसा लगता नहीं है कि बारिश के कारण मैच रद्द होगा।