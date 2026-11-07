वेलिंगटन का हेनरी स्टेडियम। (फोटो सोर्स: BCCI)
NZ vs IND 2nd ODI Toss: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाना है। जहां बारिश के चलते आउटफील्ड गीला होने की वजह से टॉस में देरी हो रही है। भारतीय समयानुसार, सुबह 7 बजे बताया गया था कि अंपायर्स थोड़ी देर में इंस्पेक्शन के लिए मैदान पर उतरेंगे। लेकिन, फिर से बारिश के चलते इंस्पेक्शन में भी देरी हो रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अंपायर कब इंस्पेक्शन के लिए मैदान पर उतरते हैं और टॉस और मैच शुरू करने का क्या समय तय करते हैं।
ताजा अपडेट के अनुसार, ऑनफील्ड अंपायर बाहर आए और ग्राउंडस्टाफ से थोड़ी बातचीत भी की। बारिश रुकने पर सुपर सोपिंग शुरू हो गई है। मैदान में सफाई का काम शुरू हो गया है और अब लक्ष्य जल्द ही मैच शुरू करना है। बताया जा रहा है कि अब सुबह 7:45 बजे अंपायर फिर से इंस्पेक्शन के लिए आएंगे।
वेलिंगटन में भारत बनाम न्यूज़ीलैंड दूसरे वनडे के दौरान आज पहले बारिश होने की भविष्यवाणी कर दी गई थी। खासकर मैच की शुरुआत में लगभग 40 प्रतिशत बारिश की संभावना व्यक्त की गई। इसकी वजह से ही मैच के टॉस और खेल शुरू होने में देरी हो रही है। एक्यूवेदर के मुताबिक, जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा बारिश का प्रतिशत काफी कम होने की उम्मीद है। हल्की बारिश बीच-बीच में खेल में रुकावट डाल सकती है। लेकिन, मैच का नतीजा निकलने की बहुत संभावना है। अगर बारिश खेल में रुकावट डालती है, तो ओवरों में कुछ कमी हो सकती है। हालांकि, उपलब्ध अनुमान के आधार पर ऐसा लगता नहीं है कि बारिश के कारण मैच रद्द होगा।
|समय
|बारिश की संभावना
|मौसम का हाल
|सुबह 7:30 बजे
|40%
|बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश की संभावना
|सुबह 8:30 बजे
|40%
|बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश की संभावना
|सुबह 9:30 बजे
|30%
|बादल छाए रहेंगे
|सुबह 10:30 बजे
|10%
|आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे
|सुबह 11:30 बजे से आगे
|5% से कम
|धूप खिलने के बीच बादल रहेंगे
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