ईशांत शर्मा को मिली टीम में जगह, लेकिन नितीश राणा हुए बाहर, SMAT के लिए दिल्ली की टीम का ऐलान

Delhi T20 Team for SMAT 2026: शुक्रवार को दिल्ली ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। इस टीम में दिग्गज तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को जगह दी गई है, जबकि अनुभवी बाएं हाथ के बल्लेबाज नीतीश राणा को बाहर रखा गया है। चयनकर्ता के. भास्कर पिल्लई, मनु नायर और प्रवीण गुप्ता और मुख्य कोच विजय दहिया, के साथ क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) के अध्यक्ष सरनदीप सिंह और DDCA सचिव अशोक शर्मा की मौजूदगी में टीम का चयन हुआ। ईशांत का चयन इस बात का साफ संकेत है कि 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके यह अनुभवी तेज गेंदबाज दिल्ली के लिए घरेलू व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहते हैं। उनका अनुभव मयंक यादव, हर्षित राणा और सिमरजीत सिंह जैसे अन्य तेज गेंदबाजों के लिए भी काफी मददगार साबित हो सकता है।