IND vs NZ: विराट कोहली तोड़ सकते हैं जैक कैलिस का रिकॉर्ड, इतिहास में सिर्फ 2 दिग्गज ही कर पाए हैं ये कारनामा

विराट कोहली (फोटो- BCCI)
Virat Kohli, India vs New Zealand 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार को वेलिंगटन में खेला जाएगा। इस मुकाबले में विराट कोहली एक अर्धशतक जड़ते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के सिर्फ तीसरे क्रिकेटर बन जाएंगे। इससे पहले सिर्फ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और श्रीलंका के कुमार संगकारा यह कारनामा कर पाए हैं।
सचिन तेंदुलकर के नाम तीनों फॉर्मेट में कुल 164 शतक दर्ज हैं, तो वहीं कुमार संगकारा ने 153 शतक लगाए हैं। विराट कोहली 566 मैचों की 633 पारियों में अब तक 149 शतक लगा चुके हैं। अगर वेलिंगटन में विराट कोहली अर्धशतक जड़ देते हैं, तो वह जैक कैलिस का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। आपको बता दें कि कैलिस ने 519 मैचों की 617 पारियों में 149 अर्धशतक लगाए हैं।
विराट कोहली ने पहले वनडे में शानदार अर्धशतकीय पारी खेलते हुए 74 रन बनाए थे। ऐसे में अगर वह पहले वनडे की तरह दूसरे वनडे में भी अर्धशतक जड़ देते हैं, तो एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे।
|बल्लेबाज (देश)
|मैच
|पारी
|रन
|शतक
|अर्धशतक
|छक्के
|सचिन तेंदुलकर (भारत)
|664
|782
|34,357
|100
|164
|264
|विराट कोहली (भारत)
|566
|633
|28,601
|86
|149
|336
|कुमार संगकारा (श्रीलंका)
|594
|666
|28,016
|63
|153
|159
|रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
|560
|668
|27,483
|71
|146
|246
|महेला जयवर्धने (श्रीलंका)
|652
|725
|25,957
|54
|136
|170
|जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)
|519
|617
|25,534
|62
|149
|254
|राहुल द्रविड़ (भारत)
|509
|605
|24,208
|48
|146
|66
ऑकलैंड में वनडे सीरीज की पहला मुकाबला खेला गया, जहां न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 185 रन पर सिमट गई। 186 रन के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। इस दौरान विराट कोहली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंदों में 74 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 13 चौके और एक छक्का लगाया। कोहली ने 145 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और नाबाद पवेलियन लौटे। अब दूसरे मुकाबले में भी विराट अर्धशतकीय पारी खेल देते हैं तो उनके नाम दो रिकॉर्ड और दर्ज हो जाएंगे।
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