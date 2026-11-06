IND vs NZ: विराट कोहली तोड़ सकते हैं जैक कैलिस का रिकॉर्ड, इतिहास में सिर्फ 2 दिग्गज ही कर पाए हैं ये कारनामा

ऑकलैंड में वनडे सीरीज की पहला मुकाबला खेला गया, जहां न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 185 रन पर सिमट गई। 186 रन के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। इस दौरान विराट कोहली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंदों में 74 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 13 चौके और एक छक्का लगाया। कोहली ने 145 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और नाबाद पवेलियन लौटे। अब दूसरे मुकाबले में भी विराट अर्धशतकीय पारी खेल देते हैं तो उनके नाम दो रिकॉर्ड और दर्ज हो जाएंगे।