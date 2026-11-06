वैष्णवी शर्मा की हैट्रिक और अनुष्का की तूफानी पारी से मध्य प्रदेश की धमाकेदार जीत, आंध्र को 9 विकेट से रौंदा

आंध्र प्रदेश से मिले 129 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मध्य प्रदेश की टीम ने 15.1 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। मध्य प्रदेश की ओर से सलामी बल्लेबाज आयुषी शुक्ला ने 29 गेंदों में 37 रन की पारी खेली। वहीं, अनुष्का शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 53 गेंदों में नाबाद 81 रन बनाए। उनकी पारी में पांच चौके और छह छक्के शामिल रहे। इसके अलावा नुजहत परवीन 12 रन बनाकर नाबाद रहीं। इस तरह मध्य प्रदेश ने शानदार बल्लेबाजी के दम पर आंध्र प्रदेश को नौ विकेट से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।