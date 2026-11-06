AFG vs ZIM, 1st Test: ब्रैंडन टेलर के बाद ब्रायन बेनेट ने ठोका शतक, जिम्बाब्वे की स्थिति हुई और मजबूत

जिम्बाब्वे की ओर से ब्रैंडन टेलर ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन शतक लगाया था। उनका यह शतक 8 साल बाद आया है। इस तरह वे जिम्बाब्वे के लिए टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने क्रेग एर्विन के 39 वर्ष 129 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा दिया है। ब्रैंडन टेलर ने टेस्ट क्रिकेट में 40 साल 272 दिन की उम्र में शतक लगाया है।