भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण ने अर्शदीप सिंह की अगुवाई में भले ही पहले वनडे में जबरदस्‍त प्रदर्शन करते हुए न्‍यूजीलैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन, दूसरे वनडे में भारतीय टीम एक बदलाव के साथ मैदान पर उतर सकती है और वह होंगे मोहम्‍मद सिराज, जो शुक्रवार को ही भारतीय टीम से जुड़े हैं। अब सवाल ये है कि उनकी जगह प्‍लेइंग इलेवन से किसको बाहर किया जाएगा, तो वह होंगे आकिब नबी जिन्‍होंने पहले वनडे में अपने 6 ओवर के स्‍पेल में 33 रन दिए थे और कोई विकेट भी नहीं लिया था। सीनियर गेंदबाज की वापसी पर उनका पत्‍ता कटना तय माना जा रहा है।