ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ BGT से पहले टीम इंडिया कर सकती है बांग्लादेश दौरा, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

India tour of Bangladesh: भारतीय टीम लंबे इंतजार और दो बार टाले जाने के बाद आखिरकार जनवरी 2027 में बांग्लादेश के दौरे पर जा सकती है। जनवरी के पहले हफ्ते में छह मैचों के व्हाइट-बॉल असाइनमेंट के लिए एक संभावित विंडो तलाशी जा रही है। हालांकि, ना तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और ना ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई है, लेकिन रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि दोनों बोर्ड के बीच बातचीत अच्छी चल रही है और यह दौरा हकीकत बन सकता है। हालांकि, सही समय ढूंढना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिम्बाब्वे को 3 से 9 जनवरी तक तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत का दौरा करना है और उसके बाद 21 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी शुरू होगी।