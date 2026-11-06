India vs Nepal in U19 Asia Cup 2026: भारत आज 6 नवंबर को अंडर-19 एशिया कप 2026 में अ‍पने अभियान का आगाज नेपाल के खिलाफ मुकाबले से करेगा। जहां लक्ष्‍य रायचंदानी की अगुवाई में भारतीय टीम और बिपिन शर्मा के नेतृत्‍व वाली नेपाल टीम अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेंगी। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार, सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। जहां टीम वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ भी एक्‍शन में नजर आने वाले हैं। इस मुकाबले को भारत में कहां देखा जा सकता है और इन दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है। आइये इस मैच से जुड़ी महत्‍वपूर्ण डिटेल्‍स पर एक नजर डालते हैं।