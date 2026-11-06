Hasan Mahmud claims maiden home fifer: बांग्लादेश ने आज शुक्रवार को सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन सुबह के सेशन में शानदार वापसी की, जिसमें पेसर हसन महमूद ने पांच विकेट लेकर टीम की अगुआई की। हसन ने दूसरी नई गेंद से शुरुआत में ही 82वें ओवर में शतकवीर आमिर जंगू को आउट किया। जंगू ने 133 रन की जबरदस्त पारी खेली।

हसन ने अगली ही गेंद पर रोस्टन चेज को भी अपना शिकार बनाया। हालांकि, जोशुआ बिशप हैट्रिक गेंद से बच गए, रिप्ले में दिखा कि गेंद अंदर की तरफ लगी थी, जबकि उन्हें पहले लेग-बिफोर आउट दिया गया था। पारी में हसन के अन्‍य शिकार कावेम हॉज, केविन विकम और जोशुआ बिशप थे, जिससे उन्होंने पारी में पांच विकेट पूरे किए।