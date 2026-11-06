New Zealand vs India 2nd ODI Pitch Report: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच पांच एकदिवसीय सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड में जीतकर टीम इंडिया ने 1-0 से बढ़त बना रखी है। अब इस सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार 7 नवंबर को वेलिंगटन के हेनरी स्‍टेडियम में खेला जाएगा। जहां एक बार फिर सबकी नजर स्‍टार खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा पर टिकी होंगी। यह वही मैदान है, जहां भारतीय टीम ने तीसरे टी20 मुकाबले में 13.2 ओवर 199 रन को सफलतापूर्वक चेज किया था। आइये दूसरे वनडे से पहले आपको हेनरी स्टेडियम की पिच का हाल बताते हैं?