भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच का नजारा। (फोटो- BCCI)
New Zealand vs India 2nd ODI Pitch Report: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच एकदिवसीय सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड में जीतकर टीम इंडिया ने 1-0 से बढ़त बना रखी है। अब इस सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार 7 नवंबर को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा। जहां एक बार फिर सबकी नजर स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा पर टिकी होंगी। यह वही मैदान है, जहां भारतीय टीम ने तीसरे टी20 मुकाबले में 13.2 ओवर 199 रन को सफलतापूर्वक चेज किया था। आइये दूसरे वनडे से पहले आपको हेनरी स्टेडियम की पिच का हाल बताते हैं?
वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों में आमतौर पर हेनरी स्टेडियम की पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए काफी मदद देखी गई है। यही वजह है कि यहां का वनडे क्रिकेट में औसत स्कोर 252 रन है, जो एक कॉम्पिटिटिव टोटल है। नई बॉल से सीम मूवमेंट और शाम की ओस का फायदा उठाने के लिए टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का ऑप्शन बेहतर रहेगा। भारत के पास विराट कोहली और शुभमन गिल रन चेज में सबसे अच्छे बैटिंग ऑप्शन हैं। जबकि अर्शदीप सिंह बॉलिंग में सबसे आगे हैं।
एक्यूवेदर के अनुसार, वेलिंगटन में भी ऑकलैंड की तरह ही बारिश की संभावना है। यहां शनिवार को मैच के दिन 60 प्रतिशत बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। इस दौरान दिन में नॉर्थ-वेस्ट की ओर से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। जबकि शाम को बारिश की 55 प्रतिशत संभावना है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए भी यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना अच्छा रहेगा, क्योंकि बारिश होने की स्थिति में दूसरे पारी में बल्लेबाजी के दौरान आपको पता होगा कि आपको किस रफ्तार से रन बनाने हैं।
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, रुतुराज गायकवाड़, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज, ईशान किशन और कुलदीप यादव
विल यंग, टिम सीफर्ट, निक केली, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टॉम लैथम (विकेट कीपर), मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर, मैथ्यू फिशर, काइल जैमीसन, माइकल ब्रेसवेल और मैट हेनरी।
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