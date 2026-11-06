U19 Asia Cup 2026: आर्यवीर सहवाग का आया तूफान! 20 ओवर के पहले ही टीम इंडिया ने जीता वनडे मुकाबला

इसके बाद सलामी नीरज कुमार यादव के 20, दर्श सोनार के 43 और आशीष लोहार ने 29 रन की पारियों की बदौलत नेपाल शुरुआती झटकों से उबरने में सफल रही। हालांकि इन तीनों के आउट होने के बाद कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को छू भी नहीं सका और पूरी टीम 128 रन पर ढेर हो गई। एक समय नेपाल ने 94 रन पर 5 विकेट गंवाए थे और लग रहा था कि टीम इंडिया के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख देगी। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। भारत की ओर से अर्जुन राजपूत और ईशान सूद ने तीन-तीन विकेट चटकाए, तो यशवीर गौड़ को दो सफलताएं मिलीं।