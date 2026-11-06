U19 Asia Cup: वीरेंद्र सहवाग के बेटे ने ठोका तेजतर्रार अर्धशतक, नेपाल को हराकर भारत ने जीत से किया अभियान का आगाज

नेपाल से जीत के लिए मिले 129 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से आर्यवीर सहवाग और कप्तान लक्ष्य रायचंदानी उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने नेपाल के गेंदबाजों को खासा परेशान किया और मैदान के चारों ओर आकर्षक स्ट्रोक लगाए। आर्यवीर सहवाग ने जहां 52 गेंदों में 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 70 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं उनका साथ दे रहे कप्तान लक्ष्य रायचंदनी ने 63 गेंद में 7 चौके संग नाबाद 53 रनों की पारी खेली।