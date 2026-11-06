विराट कोहली की बल्लेबाजी में आया बदलाव या बरकरार है पुराना अंदाज? वनडे के आंकड़े खोल रहे राज

Virat Kohli: दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल हैं। उनके खेल में समय के साथ कई बदलाव आए हैं। एक वक्त मैदान पर आक्रामकता उनकी पहचान हुआ करती थी। लेकिन अब अनुभव और समझदारी भी उनके खेल का अहम हिस्सा बन गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किंग कोहली ने अपना बल्लेबाजी का अंदाज बदल लिया है या उनका पुराना तरीका आज भी बरकरार है? इसका जवाब 2025 और 2026 के वनडे क्रिकेट के आंकड़ों में तलाशा जा सकता है। खास तौर पर रन, औसत, स्ट्राइक रेट और शतकों का रिकॉर्ड उनकी बल्लेबाजी की तस्वीर साफ कर सकता है।