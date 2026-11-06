VVS लक्षमण और जस्टिन लैंगर का रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर खड़े हैं शुभमन गिल, दूसरे वनडे में रच सकते हैं इतिहास

शिखर धवन ने 2022 के बाद कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला और बाद में सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। उन्होंने अपने 269 मैचों की 288 पारियों में 24 शतक लगाए। शुभमन गिल ने अब तक सिर्फ 150 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनकी 183 पारियों में उन्होंने 7,662 रन बनाए हैं। गिल का इंटरनेशनल क्रिकेट में औसत लगभग 48 का रहा है। इस दौरान उन्होंने 32 अर्धशतकीय पारियां भी खेली हैं।