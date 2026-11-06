वैभव सूर्यवंशी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने दी जानकारी

BCA अध्यक्ष हर्षवर्धन ने वैभव सूर्यवंशी को कप्तान बनाए जाने के संबंध में कहा, 'खिलाड़ी के तौर पर यह जिम्मेदारी उनके विकास में मददगार साबित होगी। वैभव ने इतनी कम उम्र में ही अपनी असाधारण प्रतिभा, आत्मविश्वास और परिपक्वता का प्रदर्शन किया है। यह जिम्मेदारी उन्हें एक क्रिकेटर और लीडर के रूप में आगे बढ़ने का एक और अवसर प्रदान करेगी।' उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि वैभव की कप्तानी में बिहार की टीम आगामी सीजन में अनुशासित, प्रतिस्पर्धी और प्रभावी प्रदर्शन करेगी, साथ ही प्रदेश का गौरव भी बढ़ाएगी।