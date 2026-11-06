वर्ल्डकप 2027 के क्वालीफायर्स में कौन सी 10 टीमें लेंगी हिस्सा, 21 दिसंबर को चलेगा पता, 8 टीमों के बीच होगी भिड़ंत

आयरलैंड और वेस्टइंडीज पहले ही ग्लोबल क्वालीफायर में जगह बना चुके हैं। ये दोनों टीमें वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालीफाई करने वाली आठ टीमों के बाद सबसे अच्छी रैंकिंग वाली टीमें हैं। हालांकि, इसमें मेजबान दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे शामिल नहीं हैं। वहीं, अमेरिका, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और ओमान ने आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 के जरिए ग्लोबल क्वालीफायर में अपनी जगह बनाई है। ग्लोबल क्वालीफायर में पहले स्थान पर रहने वाली टीम को आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 के ग्रुप स्टेज में सीधी एंट्री मिलेगी, जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें नई बनी 'सुपर सीरीज' में शामिल होंगी।