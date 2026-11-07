रोहित-कोहली का दिखा WWE वाला अंदाज, ग्लेन फिलिप्स के सामने किया सेलिब्रेशन; वीडियो वायरल

इसके बाद ग्लेन फिलिप्स बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने स्ट्राइक पर रहते हुए 19वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंद का सामना किया। गुरनूर बराड़ की इन दोनों गेंदों पर वह कोई रन नहीं बना सके। चौथी गेंद पर वह पूरी तरह बीट हो गए। इसके बाद स्लिप में खड़े रोहित शर्मा ने जॉन सीना के मशहूर 'यू कांट सी मी' जेस्चर के साथ जश्न मनाया। विराट कोहली ने भी रोहित शर्मा के साथ इस अंदाज में सेलिब्रेशन किया। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया। रोहित और विराट कोहली के इस सेलिब्रेशन की चर्चा कमेंटेटरों ने भी की।