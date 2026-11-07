NZ vs IND: भारतीय गेंदबाजों के आगे कीवी बल्लेबाजों ने टेके घुटने, ताश के पत्तों की तरह मात्र 134 रन पर ढेर हुई न्यूजीलैंड

न्‍यूजीलैंड की टीम ने अपने दोनों सलामी बल्‍लेबाजों को सिर्फ 11 के स्‍कोर पर खोने के बाद तीसरा झटका 23 के स्‍कोर हेनरी निकोल्‍स के रूप में लगा। वह भी महज 11 रन बनाकर अंशुल कंबोज की गेंद पर क्‍लीन बोल्‍ड हो गए। फिर न्‍यूजीलैंड को चौथा झटका 53 के स्‍कोर पर टॉम लैथम के रूप में 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर गिरा। लैथम 22 गेंदों पर 7 रन बनाकर गुरनूर बराड़ का शिकार बने। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बराड़ ने ग्‍लेन फिलिप्‍स (0) को भी अपना शिकार बनाते हुए पांचवां झटका दिया। इस तरह न्‍यूजीलैंड की आधी टीम 20 ओवर में 53 के स्‍कोर पर आउट हो गई। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिर और पूरी टीम महज 134 पर ऑलआउट हो गई, जो कि उसका अपनी सरजमीं पर वनडे इतिहास का सबसे कम टोटल है।