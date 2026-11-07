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NZ vs IND 2nd ODI: भारत-न्यूजीलैंड मैच में बारिश ने फिर डाला खलल, DLS नियम से किसके हाथ लगेगी जीत?

NZ vs IND 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला वेलिंगटन में जा रहा।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Updated: 7 Nov 2026, 3:36 PM IST

New Zealand vs India 2nd ODI

भारत और न्यूजीलैंड के दूसरे वनडे मैच में बारिश के कारण रुका मैच। (Photo- X/@BLACKCAPS)

New Zealand vs India, 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 41 ओवर में 134 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 135 रन का लक्ष्य दिया।

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 26 ओवर में 7 विकेट पर 113 रन बना लिए थे कि तभी बारिश ने एक बार फिर मैच में व्यवधान डाला। बारिश की वजह से जिस वक्त मैच रूका, उस वक्त भारतीय टीम को जीत के लिए 22 रनों की दरकार थी। क्रीज पर केएल राहुल (नाबाद 26 रन) और आकिब नबी (नाबाद 1 रन) डटे हुए थे।

भारत क्यों जीत सकता मैच?

अगर भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच बारिश की वजह से शुरू नहीं हो पाता तो और मौजूदा DLS स्कोर ही आधिकारिक नतीजे के लिए मान्य होता है, तो भारत 4 रन आगे होने के कारण जीत सकता है। हालांकि, अंतिम फैसला मैच के नियमों और न्यूनतम ओवर पूरे होने पर निर्भर करेगा।

यदि डकवर्थ लुइस नियम (DLS Method) के आधार पर 12 ओवर की कटौती की जाती है तो भारत को 35 ओवर में 132 रन का लक्ष्य मिलेगा। इसका मतलब है कि भारत ने अब तक 26 ओवर में 7 विकेट पर 113 रन बना लिए हैं। ऐसे में DLS Method के आधार पर भारत को 9 ओवर में 19 रन जीत के लिए चाहिए होंगे।

यदि डकवर्थ लुइस नियम (DLS Method) के आधार पर 17 ओवर की कटौती की जाती है तो भारत को 30 ओवर में 125 रन का टारगेट मिलेगा। इसका मतलब है कि भारत ने अब तक 26 ओवर में 7 विकेट पर 113 रन बना लिए हैं। ऐसे में भारत को DLS Method के आधार पर 4 ओवर में 12 रन जीत के लिए चाहिए होंगे।

वेलिंगटन में हल्की बूंदाबांदी जारी

वेलिंगटन में अभी भी हल्की बारिश हो रही है। भारतीय समयानुसार दोपहर 3:09 बजे तक मैच शुरू होने की आखिरी समय-सीमा में करीब 21 मिनट बाकी थे। पहले खबर आई थी कि मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:25 बजे दोबारा शुरू होगा। मुकाबला 37 ओवर का किया गया था और भारत को जीत के लिए 133 रन का लक्ष्य दिया गया था। लेकिन जैसे ही मैदान से कवर्स हटाए जाने लगे, फिर से बारिश शुरू हो गई। इसके बाद पिच और मैदान को दोबारा ढक दिया गया। यानी मैच शुरू होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन बारिश ने एक बार फिर खेल बिगाड़ दिया। अब सबकी नजरें मौसम साफ होने पर टिकी हैं।

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