NZ vs IND 2nd ODI: भारत-न्यूजीलैंड मैच में बारिश ने फिर डाला खलल, DLS नियम से किसके हाथ लगेगी जीत?

वेलिंगटन में अभी भी हल्की बारिश हो रही है। भारतीय समयानुसार दोपहर 3:09 बजे तक मैच शुरू होने की आखिरी समय-सीमा में करीब 21 मिनट बाकी थे। पहले खबर आई थी कि मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:25 बजे दोबारा शुरू होगा। मुकाबला 37 ओवर का किया गया था और भारत को जीत के लिए 133 रन का लक्ष्य दिया गया था। लेकिन जैसे ही मैदान से कवर्स हटाए जाने लगे, फिर से बारिश शुरू हो गई। इसके बाद पिच और मैदान को दोबारा ढक दिया गया। यानी मैच शुरू होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन बारिश ने एक बार फिर खेल बिगाड़ दिया। अब सबकी नजरें मौसम साफ होने पर टिकी हैं।