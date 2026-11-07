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न्यूजीलैंड ने बनाए 134 रन, टीम इंडिया ने 113 रन बनाकर जीता मुकाबला, जानें पूरे मैच की रोमांचक कहानी

NZ vs IND 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला वेलिंगटन में खेला गया। बारिश की वजह से टॉस में देरी हुई, जिसकी वजह 42-42 ओवर का मुकाबला खेला गया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी थी।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Updated: 7 Nov 2026, 3:50 PM IST

New Zealand vs India 2nd ODI

भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल। (Photo-X/@BCCI)

NZ vs IND 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला वेलिंगटन में खेला गया। भारत से डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर यह मुकाबला 4 रनों से जीत लिया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। अब दोनों टीमों के बीच तीसरा वनडे 10 नवंबर को हेमिल्टन में खेला जाएगा।

बारिश की वजह से टॉस देरी से हुआ था। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 41 ओवर में 134 रन बनाए और भारत को को जीत के लिए 135 रनों का लक्ष्य दिया था। भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 26 ओवर में 7 विकेट पर 113 रन बना लिए थे, लेकिन तभी बारिश की वजह से व्यवधान उत्पन्न हुआ। बारिश की वजह से यह मुकाबला दोबारा शुरू नहीं हो सका, ऐसे में डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर भारतीय टीम ने यह मुकाबला 4 रनों से जीत लिया।

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