न्यूजीलैंड ने बनाए 134 रन, टीम इंडिया ने 113 रन बनाकर जीता मुकाबला, जानें पूरे मैच की रोमांचक कहानी

बारिश की वजह से टॉस देरी से हुआ था। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 41 ओवर में 134 रन बनाए और भारत को को जीत के लिए 135 रनों का लक्ष्य दिया था। भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 26 ओवर में 7 विकेट पर 113 रन बना लिए थे, लेकिन तभी बारिश की वजह से व्यवधान उत्पन्न हुआ। बारिश की वजह से यह मुकाबला दोबारा शुरू नहीं हो सका, ऐसे में डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर भारतीय टीम ने यह मुकाबला 4 रनों से जीत लिया।