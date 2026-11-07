IND vs NZ: 135 रन का लक्ष्य हासिल करने में टीम इंडिया के छूटे पसीने! मुश्किल पिच पर इन 3 बल्लेबाजों ने दिखाई क्लास

India New Zealand ODI Series, Wellington: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला वेलिंगटन में खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के सामने 135 रन का लक्ष्य था, लेकिन बारिश की वजह से 26 ओवर के बाद जब खेल रुका, तब डकवर्थ-लुईस नियम के हिसाब से टीम इंडिया चार रन आगे थी। इसके बाद भारतीय टीम को विजेता घोषित कर दिया गया। हालांकि, 135 रन का लक्ष्य भी टीम इंडिया के लिए काफी मुश्किल साबित हुआ। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की और टीम इंडिया की उम्मीदों को जिंदा रखा। आखिर में जब बारिश शुरू हुई, तब भारतीय टीम लक्ष्य से आगे थी, जिसकी वजह से उसे जीत दे दी गई।