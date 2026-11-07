IND vs NZ: 135 रन का लक्ष्य हासिल करने में टीम इंडिया के छूटे पसीने! मुश्किल पिच पर इन 3 बल्लेबाजों ने दिखाई क्लास

शुभमन गिल और विराट कोहली (फोटो- BCCI)
India New Zealand ODI Series, Wellington: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला वेलिंगटन में खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के सामने 135 रन का लक्ष्य था, लेकिन बारिश की वजह से 26 ओवर के बाद जब खेल रुका, तब डकवर्थ-लुईस नियम के हिसाब से टीम इंडिया चार रन आगे थी। इसके बाद भारतीय टीम को विजेता घोषित कर दिया गया। हालांकि, 135 रन का लक्ष्य भी टीम इंडिया के लिए काफी मुश्किल साबित हुआ। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की और टीम इंडिया की उम्मीदों को जिंदा रखा। आखिर में जब बारिश शुरू हुई, तब भारतीय टीम लक्ष्य से आगे थी, जिसकी वजह से उसे जीत दे दी गई।
इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की और 41 ओवर में ही 134 रन पर ढेर हो गई। डेरिल मिचेल ने 104 गेंद में 55 रन की पारी खेली, तो कप्तान मिचेल सेंटनर ने 31 रन बनाए। इसके अलावा टीम के आठ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके।
गुरनूर बराड़ ने घातक गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 30 रन देकर चार विकेट चटकाए, तो अक्षर पटेल और अंशुल कंबोज ने भी दो-दो विकेट हासिल किए। आकिब नबी की भी शानदार गेंदबाजी देखने को मिली और उन्होंने सात ओवर में 31 रन देकर दो विकेट हासिल किए। अर्शदीप सिंह ने सात ओवर में सिर्फ 16 रन खर्च किए, हालांकि उन्हें कोई सफलता नहीं मिली।
135 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान शुभमन गिल पहली ही गेंद पर जेकब डफी का शिकार हो गए। इसके बाद विराट कोहली सात रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन रोहित शर्मा भी 39 के स्कोर पर 23 रन बनाकर आउट हो गए। श्रेयस ने 30 रन बनाए।
उनके आउट होने के बाद केएल राहुल ने जिम्मेदारी संभाली। राहुल ने श्रेयस अय्यर, नमन धीर, अंशुल कंबोज और रचिन रवींद्र के साथ साझेदारियां कर टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा। आखिर में बारिश ने रही-सही कसर पूरी कर दी और भारतीय टीम ने डकवर्थ-लुईस नियम के तहत चार रन से मुकाबला जीत लिया।
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