7 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs NZ: 135 रन का लक्ष्य हासिल करने में टीम इंडिया के छूटे पसीने! मुश्किल पिच पर इन 3 बल्लेबाजों ने दिखाई क्लास

India vs New Zealand: भारत ने न्यूजीलैंड को दूसरे वनडे में डकवर्थ-लुईस नियम के तहत चार रन से हरा दिया। 135 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया मुश्किल में थी, लेकिन बारिश ने भारतीय टीम को जीत दिला दी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Updated: 7 Nov 2026, 4:25 PM IST

IND vs NZ

शुभमन गिल और विराट कोहली (फोटो- BCCI)

India New Zealand ODI Series, Wellington: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला वेलिंगटन में खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के सामने 135 रन का लक्ष्य था, लेकिन बारिश की वजह से 26 ओवर के बाद जब खेल रुका, तब डकवर्थ-लुईस नियम के हिसाब से टीम इंडिया चार रन आगे थी। इसके बाद भारतीय टीम को विजेता घोषित कर दिया गया। हालांकि, 135 रन का लक्ष्य भी टीम इंडिया के लिए काफी मुश्किल साबित हुआ। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की और टीम इंडिया की उम्मीदों को जिंदा रखा। आखिर में जब बारिश शुरू हुई, तब भारतीय टीम लक्ष्य से आगे थी, जिसकी वजह से उसे जीत दे दी गई।

134 रन पर ही ढेर हो गई न्यूजीलैंड

इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की और 41 ओवर में ही 134 रन पर ढेर हो गई। डेरिल मिचेल ने 104 गेंद में 55 रन की पारी खेली, तो कप्तान मिचेल सेंटनर ने 31 रन बनाए। इसके अलावा टीम के आठ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके।

अडंर 19 एशिया कप 2026 के दूसरे दिन भारत-पाकिस्तान की शानदार जीत, देखें अंक तालिका में कौन कहां

ये भी पढ़ें
U19 Asia Cup 2026

गुरनूर बराड़ ने घातक गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 30 रन देकर चार विकेट चटकाए, तो अक्षर पटेल और अंशुल कंबोज ने भी दो-दो विकेट हासिल किए। आकिब नबी की भी शानदार गेंदबाजी देखने को मिली और उन्होंने सात ओवर में 31 रन देकर दो विकेट हासिल किए। अर्शदीप सिंह ने सात ओवर में सिर्फ 16 रन खर्च किए, हालांकि उन्हें कोई सफलता नहीं मिली।

रोहित-श्रेयस और राहुल ने खेली शानदार पारी

135 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान शुभमन गिल पहली ही गेंद पर जेकब डफी का शिकार हो गए। इसके बाद विराट कोहली सात रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन रोहित शर्मा भी 39 के स्कोर पर 23 रन बनाकर आउट हो गए। श्रेयस ने 30 रन बनाए।

उनके आउट होने के बाद केएल राहुल ने जिम्मेदारी संभाली। राहुल ने श्रेयस अय्यर, नमन धीर, अंशुल कंबोज और रचिन रवींद्र के साथ साझेदारियां कर टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा। आखिर में बारिश ने रही-सही कसर पूरी कर दी और भारतीय टीम ने डकवर्थ-लुईस नियम के तहत चार रन से मुकाबला जीत लिया।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.