BAN vs WI 2nd Test: तौहीद हृदोय ने अपने तीसरे टेस्ट मैच में ही कर दिया कमाल, मुश्फिकुर रहीम को पछाड़ा बनाया बड़ा रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज ने पहली इनिंग में 356 रन बनाए थे। इसके जवाब में बांग्लादेश ने 386 बन बनाए। इस तरह पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश ने बढ़त बनाई। वहीं वेस्टइंडीज ने तीसरे दिन स्टंप्स तक बिना विकेट गंवाए 4 रन बना लिए हैं। क्रीज पर ब्रैंडन किंग और जोसुआ सिल्वा क्रमशः 5 और 2 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। वेस्टइंडीज की टीम अभी भी 23 रन से पीछे है।