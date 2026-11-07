BAN vs WI 2nd Test: तौहीद हृदोय ने अपने तीसरे टेस्ट मैच में ही कर दिया कमाल, मुश्फिकुर रहीम को पछाड़ा बनाया बड़ा रिकॉर्ड

तौहीद हृदोय- फोटो - icc
Bangladesh vs West Indies: बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच सिलहट इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में तौहीद हृदोय ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया। मुकाबले में वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 356 रन बनाए। इसके जवाब में बांग्लादेश ने तीसरे दिन अपनी पहली पारी में 386 रन बनाकर बढ़त हासिल की।
बांग्लादेश की ओर से तौहीद हृदोय का योगदान बेहद अहम रहा। उन्होंने अपने करियर का महज तीसरा टेस्ट मैच खेलते हुए शानदार दोहरा शतक जड़ा और अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया। इस पारी के साथ ही हृदोय बांग्लादेश की ओर से टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए।
तौहीद हृदोय ने टेस्ट क्रिकेट की एक इनिंग में 242 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने इस पारी से हमवतन मुश्फिकुर रहीम के टेस्ट क्रिकेट की एक इनिंग में सर्वाधिक रनों के रिकॉर्ड को तोड़ा। मुश्फिकुर रहीम ने एक टेस्ट इनिंग में नाबाद 219 रन की पारी खेली थी।
|खिलाड़ी
|रन
|गेंद
|विपक्षी टीम
|मैच की तारीख
|तौहीद हृदोय
|242*
|359
|वेस्टइंडीज
|5 नवंबर 2026
|मुश्फिकुर रहीम
|219*
|421
|जिम्बाब्वे
|11 नवंबर 2018
|शाकिब अल हसन
|217
|276
|न्यूजीलैंड
|12 जनवरी 2017
|तमीम इकबाल
|206
|278
|पाकिस्तान
|28 अप्रैल 2015
|मुश्फिकुर रहीम
|203*
|318
|जिम्बाब्वे
|22 फरवरी 2020
|मुश्फिकुर रहीम
|200
|321
|श्रीलंका
|8 मार्च 2013
|मुश्फिकुर रहीम
|191
|341
|पाकिस्तान
|21 अगस्त 2024
|मोहम्मद अशरफुल
|190
|417
|श्रीलंका
|8 मार्च 2013
|मोमिनुल हक
|181
|274
|न्यूजीलैंड
|9 अक्टूबर 2013
|मोमिनुल हक
|176
|214
|श्रीलंका
|31 जनवरी 2018
|मुश्फिकुर रहीम
|175*
|355
|श्रीलंका
|23 मई 2022
|महमूदुल हसन जॉय
|171
|286
|आयरलैंड
|11 नवंबर 2025
|नजमुल हुसैन शांतो
|163
|378
|श्रीलंका
|21 अप्रैल 2021
|मुश्फिकुर रहीम
|163
|350
|श्रीलंका
|17 जून 2025
वेस्टइंडीज ने पहली इनिंग में 356 रन बनाए थे। इसके जवाब में बांग्लादेश ने 386 बन बनाए। इस तरह पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश ने बढ़त बनाई। वहीं वेस्टइंडीज ने तीसरे दिन स्टंप्स तक बिना विकेट गंवाए 4 रन बना लिए हैं। क्रीज पर ब्रैंडन किंग और जोसुआ सिल्वा क्रमशः 5 और 2 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। वेस्टइंडीज की टीम अभी भी 23 रन से पीछे है।
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