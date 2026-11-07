भारत से दूसरा वनडे हारने के बाद मिचेल सैंटनर ने बताया कहां हुई चूक? भारतीय गेंदबाजों की जमकर की तारीफ

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने मैच से मिली सीख के बारे में कहा, 'एक बल्लेबाजी इकाई के तौर पर हम जानते थे कि यह मुश्किल पिच होने वाली है।' अपनी टीम की चूक की ओर इशारा करते हुए उन्होंने आगे कहा, 'अगर हम किसी तरह 160 या 180 रन तक पहुंचने में सफल रहते, तो मुकाबले में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता था। हालांकि, भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। मौसम की स्थिति को देखते हुए शुरुआत करना हमेशा मुश्किल होता है और भारतीय गेंदबाजों ने इसका बखूबी फायदा उठाया।'