IND vs NZ: गुरनूर बराड़ ने 4 विकेट लेकर हिला डाला क्रिकेट इतिहास, 24 साल बाद किसी गेंदबाज ने किया ऐसा

गुरनूर बराड़ (फोटो- BCCI)
Gurnoor Brar Create History: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने इतिहास पलट दिया। उन्होंने कीवी बल्लेबाजों के खिलाफ अपनी गेंदबाजी से जमकर कहर बरपाया और 10 ओवर में 30 रन देकर चार विकेट हासिल किए। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर गुरनूर ने 24 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। वह न्यूजीलैंड की धरती पर वनडे क्रिकेट में किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं।
गुरनूर बराड़ की गेंदों में रफ्तार और उछाल का न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने अपने पहले स्पेल में ही मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। गुरनूर ने शुरुआती छह ओवर में सिर्फ आठ रन खर्च किए और दो विकेट हासिल किए। उन्होंने टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स को एक के बाद एक पवेलियन भेजा। इसके बाद अपने अगले स्पेल में वापसी करते हुए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर और नाथन स्मिथ को भी आउट किया।
गुरनूर के इस प्रदर्शन के साथ ही उन्होंने न्यूजीलैंड में वनडे क्रिकेट में किसी भारतीय तेज गेंदबाज के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड जहीर खान के नाम था, जिन्होंने 2003 में वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ 30 रन देकर तीन विकेट हासिल किए थे।
वहीं, न्यूजीलैंड की धरती पर किसी भारतीय गेंदबाज के सर्वश्रेष्ठ वनडे प्रदर्शन की बात करें तो इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ हैं। इस तरह गुरनूर ने इन दोनों दिग्गज गेंदबाजों की खास लिस्ट में जगह बना ली है।
वेलिंगटन के मैदान पर किसी विदेशी तेज गेंदबाज के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की लिस्ट में भी गुरनूर चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनसे आगे चामिंडा वास (5/39), ग्लेन मैक्ग्रा (4/16) और नुवान जोएसा (4/28) हैं।
|गेंदबाज
|गेंदबाजी आंकड़े
|विरोधी टीम
|मैदान
|साल
|अनिल कुंबले
|5/33
|न्यूजीलैंड
|वेलिंगटन
|1994
|जवागल श्रीनाथ
|4/23
|न्यूजीलैंड
|ऑकलैंड
|2002
|गुरनूर बराड़
|4/30
|न्यूजीलैंड
|वेलिंगटन
|2026
|कुलदीप यादव
|4/39
|न्यूजीलैंड
|नेपियर
|2019
|अनिल कुंबले
|4/40
|साउथ अफ्रीका
|हैमिल्टन
|1995
|कुलदीप यादव
|4/45
|न्यूजीलैंड
|माउंट माउंगानुई
|2019
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