IND vs NZ: गुरनूर बराड़ ने 4 विकेट लेकर हिला डाला क्रिकेट इतिहास, 24 साल बाद किसी गेंदबाज ने किया ऐसा

Gurnoor Brar Create History: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने इतिहास पलट दिया। उन्होंने कीवी बल्लेबाजों के खिलाफ अपनी गेंदबाजी से जमकर कहर बरपाया और 10 ओवर में 30 रन देकर चार विकेट हासिल किए। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर गुरनूर ने 24 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। वह न्यूजीलैंड की धरती पर वनडे क्रिकेट में किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं।