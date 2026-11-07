श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तान टीम में फेरबदल, 4 नए खिलाड़ियों की एंट्री; 2 को किया रिलीज

बता दें कि फजल और उस्मान को पिछले महीने घोषित पाकिस्तान की शुरुआती 14 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया था। उस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया था कि PCB पैट्रन्स इलेवन और श्रीलंका के बीच खेले गए तीन दिवसीय अभ्यास मैच के बाद टीम में दो तेज गेंदबाजों को शामिल किया जाएगा। हालांकि, पाकिस्तान ने शुरुआती टीम में दो के बजाय 4 खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया है। ये सभी खिलाड़ी हाल ही में संपन्न हुए अभ्यास मैच में PCB पैट्रन्स इलेवन की ओर से खेले थे।