NZ-A vs IND-A: भारत-ए ने पहली पारी 464/5 के स्कोर पर की घोषित, प्रसिद्ध कृष्णा ने न्यूजीलैंड-ए को दिए 2 झटके

ध्रुव जुरेल के बाद तिलक वर्मा का साथ देने के लिए रवींद्र जड़ेजा आए। दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 121 गेंद में 44 रन की साझेदारी हुई। रवींद्र जडेजा 71 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद तिलक वर्मा और वाशिंगटन सुंदर ने पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों के बीच 202 गेंद में 114 रनों की अविजित साझेदारी हुई थी, तभी भारत-ए ने 5 विकेट पर 464 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। तिलक वर्मा 95 गेंद में 9 चौका और 2 छक्के संग 71 रन बनाकर नॉटआउट रहे। वाशिंगटन सुंदर भी 107 गेंद में 2 चौके संग 50 रन बनाए।