बांग्लादेश को लगा तगड़ा झटका, चोट के कारण शादमान इस्लाम दक्षिण अफ्रीका दौरे से बाहर

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन फील्डिंग के दौरान बांग्लादेश के ओपनर शादमान इस्लाम चोटिल हो गए थे। वे उस वक्त चोटिल हो गए जब वे स्लिप में फील्डिंग करते समय गेंद का पीछा करते हुए दौड़ लगाई। गेंद को उठाने की कोशिश में उनका पैर फिसल गया। इसके बाद उनका टखना मुड़ गया। टखना मुड़ने के बाद उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा था।