बांग्लादेश को लगा तगड़ा झटका, चोट के कारण शादमान इस्लाम दक्षिण अफ्रीका दौरे से बाहर

बांग्लादेश के क्रिकेटर शादमान इस्लाम। (Photo- IANS)
Shadman Islam: बांग्लादेश क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले बड़ा झटका लगा है। दरअसल, बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज शादमान इस्लाम टखने की चोट के कारण आगामी दक्षिण अफ्रीका दौरे से बाहर हो गए हैं। उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ सिलहट में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन चोट लगी थी।
क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, सिलेक्शन कमेटी के एक सदस्य ने बताया, 'वह दक्षिण अफ्रीका दौरे से बाहर हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, उन्हें टखने में टियर (मांसपेशियों या लिगामेंट में खिंचाव/फटना) हुआ है, जबकि फ्रैक्चर होने की भी आशंका है।' रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ सिलहट में जारी दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश एक खिलाड़ी कम होने के साथ बल्लेबाजी करेगा।
क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, शानदार फॉर्म में चल रहे ओपनर महफिजुल इस्लाम रॉबिन को दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टेस्ट टीम में चुना जाना लगभग तय है। वे फिलहाल सिलहट में ही टेस्ट टीम के साथ मौजूद हैं। वे राष्ट्रीय कोचों के साथ नेट्स में जमकर पसीना बहा रहे है, ताकि वह आगामी दौरे की तैयारी कर सकें।
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन फील्डिंग के दौरान बांग्लादेश के ओपनर शादमान इस्लाम चोटिल हो गए थे। वे उस वक्त चोटिल हो गए जब वे स्लिप में फील्डिंग करते समय गेंद का पीछा करते हुए दौड़ लगाई। गेंद को उठाने की कोशिश में उनका पैर फिसल गया। इसके बाद उनका टखना मुड़ गया। टखना मुड़ने के बाद उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा था।
बांग्लादेश की टीम दक्षिण अफ्रीका के लिए 10 नवंबर को ढाका से रवाना होगी। बांग्लादेश की टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे पर मेजबान टीम से दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। इसके बाद तीन वनडे और इतने ही टी20 इंटरनेशनल मैच होंगे।
दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच दो मैचों टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट 15-19 नवंबर को खेला जाएगा। वहीं, दोनों टीमों के बीच 23 से 27 नवंबर तक दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा।
पहला टेस्ट: 15 से 19 नवंबर, वांडरर्स स्टेडियम।
दूसरा टेस्ट: 23 से 27 नवंबर, सुपरस्पोर्ट पार्क।
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