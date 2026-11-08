IND vs PAK, U19 Asia Cup: दिवाली के दिन अर्जुन राजपूत का धमाका, पाकिस्तान के खिलाफ ठोका शतक

U19 Asia Cup 2026: भारत और पाकिस्तान की टीमें अंडर-19 एशिया कप 2026 के 8वें मुकाबले में आमने-सामने हैं। इस मैच में भारत की अंडर-19 की ओर से अर्जुन राजपूत ने कमाल की बल्लेबाजी की और मैदान के चारों ओर आकर्षक स्ट्रोक लगाए। उनकी शानदार बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने महज 80 गेंदों में शतक पूरा किया। उनकी ओर से यह शतक ऐसे समय में आया जब भारतीय अंडर-19 टीम संघर्ष कर रही थी।