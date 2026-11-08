IND vs PAK, U19 Asia Cup: दिवाली के दिन अर्जुन राजपूत का धमाका, पाकिस्तान के खिलाफ ठोका शतक

भारतीय क्रिकेटर अर्जुन राजपूत (Photo- X/@BCCI)
U19 Asia Cup 2026: भारत और पाकिस्तान की टीमें अंडर-19 एशिया कप 2026 के 8वें मुकाबले में आमने-सामने हैं। इस मैच में भारत की अंडर-19 की ओर से अर्जुन राजपूत ने कमाल की बल्लेबाजी की और मैदान के चारों ओर आकर्षक स्ट्रोक लगाए। उनकी शानदार बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने महज 80 गेंदों में शतक पूरा किया। उनकी ओर से यह शतक ऐसे समय में आया जब भारतीय अंडर-19 टीम संघर्ष कर रही थी।
भारतीय अंडर-19 टीम के युवा बल्लेबाज अर्जुन राजपूत 107 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी इस शतकीय पारी के दौरान 85 गेंदों का सामना किया और 11 चौके 5 छक्के लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 125.88 रहा।
भारतीय अंडर-19 टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया। हालांकि भारतीय टीम का पहले बल्लेबाज का फैसला उस वक्त सही नहीं साबित हुआ, कप्तान लक्ष्य रायचंदानी बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद वीके विनीत (8 रन), यशवर्धन चौहान (1 रन) और आर्यवीर सहवाग (22 रन) का विकेट गंवा दिया।
ऐसे मुश्किल समय में अर्जुन राजपूत ने एक छोर संभालते हुए पाकिस्तान की अंडर-19 टीम के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। उन्होंने ना सिर्फ शतक लगाया, बल्कि टीम को मुश्किल हालात से उबारा भी।
भारत अंडर-19 प्लेइंग-11: लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, अन्वय द्रविड़ (विकेट-कीपर), अर्जुन राजपूत, ईशान सूद, काव्या पटेल, मनाल चौहान, मोहित उल्वा, यशवीर गौड़, वीके विनीत, यशबर्धन चौहान।
भारत अंडर-19 प्लेइंग-11: उस्मान खान, जहांगीर बिलाल, अब्दुल कादिर, अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर (विकेट कीपर), हसनैन अब्बास डार, मोहम्मद सय्याम, फरहान यूसुफ (कप्तान), नकाब शफीक, रिजवानुल्लाह।
अंडर-19 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान ने जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। भारत ने जहां नेपाल को 10 विकेट से हराया था, वहीं पाकिस्तान ने मलेशिया के खिलाफ 9 विकेट से शिकस्त दी थी। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच जारी मैच को जीतने वाली टीम अंक तालिका में टॉप-2 में अपनी जगह पक्की कर सेमीफाइनल ओर कदम बढ़ाएगी।
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