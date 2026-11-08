Rising Stars Asia Cup: रजत पाटीदार भारतीय टीम से बाहर, आयुष बदोनी को मिला मौका; रिंकू सिंह बने उप-कप्तान

राइजिंग स्टार्स एशिया कप 50 ओवर फार्मेट में खेला जाएगा। हालांकि इस टीम में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह और रिंकू सिंह सहित कई T20 विशेषज्ञ इस टीम का हिस्सा हैं। तिलक वर्मा और कुमार कुशाग्र भी टीम में शामिल हैं। वहीं हर्षित राणा उस तेज गेंदबाजी यूनिट का हिस्सा होंगे, जिसमें प्रिंस यादव, अरशद खान और ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे भी शामिल हैं। स्पिन विभाग की बात करें तो हर्ष दुबे, विप्रज निगम, शाहबाज अहमद और तनुष कोटियान जैसे मजबूत विकल्प मौजूद हैं।