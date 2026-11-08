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Rising Stars Asia Cup: रजत पाटीदार भारतीय टीम से बाहर, आयुष बदोनी को मिला मौका; रिंकू सिंह बने उप-कप्तान

राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत-ए टीम में बदलाव, चोट के चलते रजत पाटीदार बाहर हुए और आयुष बदोनी को मौका मिला। रिंकू सिंह बने उपकप्तान।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Updated: 8 Nov 2026, 1:18 PM IST

Rising Stars Asia Cup

रजत पाटीदार, भारतीय क्रिकेटर। (Photo- IANS)

Rajat Patidar has been withdrawn from the India A squad: भारतीय क्रिकेटर रजत पाटीदार ने एसीसी मेंस राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत-ए टीम से अपना नाम वापस ले लिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने रविवार को इसकी जानकारी दी। बीसीसीआई के मुताबिक, रजत पाटीदार ने बोर्ड को सूचित किया है कि वह अपनी मौजूदा चोटों से उबरने और उनका प्रबंधन करने के लिए टूर्नामेंट में चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहना चाहते हैं।

रजत पाटीदार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मेंस सिलेक्शन कमेटी ने 15 सदस्यीय भारत-ए टीम में उनकी जगह आयुष बदोनी को शामिल किया है। वहीं, रिंकू सिंह को भारत-ए टीम का नया उपकप्तान नियुक्त किया गया है। बता दें कि टूर्नामेंट में तिलक वर्मा भारत-ए की कप्तानी करेंगे। गौरतलब है कि रजत पाटीदार आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में मध्य प्रदेश की टीम की कप्तानी करने की तैयारी कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 14 नवंबर से होगी।

कब से शुरू होगा राइजिंग स्टार्स एशिया कप?

राइजिंग स्टार्स एशिया कप का आयोजन 19 से 29 नवंबर तक कतर की राजधानी दोहा में किया जाएगा। टूर्नामेंट में भारत-ए को ग्रुप-बी में पाकिस्तान-ए, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ रखा गया है।

भारत-ए अपना आखिरी ग्रुप मुकाबला 24 नवंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी। टूर्नामेंट के प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। सेमीफाइनल मुकाबले 26 और 27 नवंबर को खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 29 नवंबर को होगा।

टूर्नामेंट 50 ओवर फार्मेट में खेला जाएगा

राइजिंग स्टार्स एशिया कप 50 ओवर फार्मेट में खेला जाएगा। हालांकि इस टीम में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह और रिंकू सिंह सहित कई T20 विशेषज्ञ इस टीम का हिस्सा हैं। तिलक वर्मा और कुमार कुशाग्र भी टीम में शामिल हैं। वहीं हर्षित राणा उस तेज गेंदबाजी यूनिट का हिस्सा होंगे, जिसमें प्रिंस यादव, अरशद खान और ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे भी शामिल हैं। स्पिन विभाग की बात करें तो हर्ष दुबे, विप्रज निगम, शाहबाज अहमद और तनुष कोटियान जैसे मजबूत विकल्प मौजूद हैं।

राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत-ए की संशोधित टीम

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (कप्तान), रिंकू सिंह (उपकप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अर्शद खान और आयुष बदोनी।

राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 में भारत-ए का शेड्यूल

तारीखमुकाबलासमय (भारतीय समय)स्थान
20 नवंबर 2026भारत-ए बनाम नेपालदोपहर 3:30 बजेदोहा
22 नवंबर 2026भारत-ए बनाम पाकिस्तान-एदोपहर 3:30 बजेदोहा
24 नवंबर 2026भारत-ए बनाम यूएईसुबह 11:30 बजेदोहा
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