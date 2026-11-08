IND vs PAK U19: 61 रन पर 5 विकेट गंवाने के बाद पाकिस्तान ने किया कमाल, 7वें नंबर के बल्लेबाज ने शतक जड़ भारत के मुंह से छीनी जीत

209 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। 15 रन पर पहला और 33 रन पर दूसरा विकेट गिरा। इसके बाद 55 रन पर तीसरा, 59 रन पर चौथा और 61 रन पर पांचवां विकेट गिर गया। लेकिन उसके बाद हसनैन अब्बास और हमजा जहूर ने मिलकर छठे विकेट के लिए 107 रन की साझेदारी की। हसनैन अब्बास ने 38 रन बनाए। 183 के स्कोर पर पाकिस्तान ने अपना 7वां विकेट गंवाया, जब मोहम्मद सैयम 4 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमजा ने शतक जड़ा और पाकिस्तान को 11 गेंद पहले 3 विकेट से जीत दिला दी।