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IND vs NZ: तीसरे मैच के बाद टीम इंडिया के 2 कोच छोड़ेंगे वनडे टीम का साथ, 5 प्लेयर्स रवाना होंगे वेलिंगटन

India Tour of New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे के बाद भारतीय कोचिंग स्टाफ के कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है। गौतम गंभीर और साईराज बहुतुले वनडे टीम के साथ रहेंगे, जबकि सीतांशु कोटक और मोर्ने मोर्कल टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए वेलिंगटन में टीम से जुड़ेंगे।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Updated: 9 Nov 2026, 4:20 PM IST

Team India in T20I series against New Zealand

भारतीय क्रिकेट टीम (Photo- X/@BCCI)

India vs New Zealand: न्यूजीलैंड दौरे पर गई टीम इंडिया की कोचिंग स्टाफ में तीसरे वनडे के बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। गौतम गंभीर वनडे सीरीज खत्म होने तक टीम के साथ रहेंगे लेकिन बॉलिंग कोच मोर्ने मॉर्केल और बैटिंग कोच सीतांशु कोटक वेलिंगटन रवाना होंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मंगलवार को खेला जाएगा। इसके बाद हेड कोच के साथ स्पिन-बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले आखिरी दो मैचों के लिए टीम के साथ माउंट माउंगानुई जाएंगे, लेकिन बैटिंग कोच और तेज गेंदबाजी कोच वेलिंगटन में प्री-सीरीज कैंप में टेस्ट स्क्वॉड के साथ जुड़ेंगे।

गौतम गंभीर को लेना है अंतिम फैसला

सीतांशु कोटक ने कहा, "गौतम को यहां रहना होगा। शायद साईराज भी यहीं रहेंगे। मैं, मोर्ने और कुछ दूसरे स्टाफ वेलिंगटन जाएंगे। हालांकि, योजना अभी भी बदल सकती है। हम बस यह देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी फिटनेस और उनका अभ्यास कैसा है। हम उतनी ही तैयारी करेंगे, जितनी हालात इजाजत देंगे। गौतम आखिरी फैसला लेंगे।" कोटक ने कहा कि भारत की वनडे टीम के तीन तेज गेंदबाज- शायद गुरनूर बरार, आकिब नबी और अर्शदीप सिंह- टेस्ट टीम की मदद के लिए नेट बॉलर और रिजर्व खिलाड़ियों के तौर पर न्यूजीलैंड में ही रहेंगे।

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भारतीय टीम की यह योजना रही तो कोटक और मोर्कल 11 फरवरी को कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल, तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज और मोहम्मद सिराज, और कुलदीप यादव के साथ वेलिंगटन के लिए निकलेंगे। ये खिलाड़ी चौथे और पांचवें वनडे का हिस्सा नहीं हैं। गंभीर और बहुतुले, बरार, नबी और अर्शदीप के साथ, पांचवें वनडे के अगले दिन, 16 फरवरी को माउंट माउंगानुई से यात्रा करेंगे। जहां तक टेस्ट कैंप में उनकी अपनी भूमिका का सवाल है, कोटक ने कहा कि वे टेस्ट मैचों के दौरान बल्लेबाजों के सामने आने वाली संभावित स्थितियों के सिमुलेशन बनाने की कोशिश करेंगे।

बैटिंग कोच ने बताया टेस्ट सीरीज का प्लान

टेस्ट कैंप में अपनी भूमिका पर कोटक ने कहा, "मैं अलग-अलग फेज में सोच रहा हूं। अगर आप टॉस हारते हैं, अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं, तो अलग जरूरतें होंगी। अगर आप दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हैं, तो यह अलग होगा। तीसरी और चौथी पारी अलग होंगी। अगर हम इंडिया में टर्निंग ट्रैक पर खेलते हैं, तो फेज होते हैं। यहां अलग-अलग चुनौतियां हैं। हमें उसी तरह तैयारी करनी होगी। टॉस जीतने और हारने पर, विकेट कैसा बर्ताव कर रहा है, मौसम कैसा है और उनके गेंदबाज कैसे अप्रोच कर रहे हैं, वे कितना बड़ा स्पेल डाल रहे हैं, इसके मुताबिक मैं स्थितियों का आकलन करूंगा।"

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