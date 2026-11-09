IND vs NZ: तीसरे मैच के बाद टीम इंडिया के 2 कोच छोड़ेंगे वनडे टीम का साथ, 5 प्लेयर्स रवाना होंगे वेलिंगटन

टेस्ट कैंप में अपनी भूमिका पर कोटक ने कहा, "मैं अलग-अलग फेज में सोच रहा हूं। अगर आप टॉस हारते हैं, अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं, तो अलग जरूरतें होंगी। अगर आप दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हैं, तो यह अलग होगा। तीसरी और चौथी पारी अलग होंगी। अगर हम इंडिया में टर्निंग ट्रैक पर खेलते हैं, तो फेज होते हैं। यहां अलग-अलग चुनौतियां हैं। हमें उसी तरह तैयारी करनी होगी। टॉस जीतने और हारने पर, विकेट कैसा बर्ताव कर रहा है, मौसम कैसा है और उनके गेंदबाज कैसे अप्रोच कर रहे हैं, वे कितना बड़ा स्पेल डाल रहे हैं, इसके मुताबिक मैं स्थितियों का आकलन करूंगा।"