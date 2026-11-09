Craig Ervine: क्रेग एर्विन ने शतक ठोक ब्रैंडन टेलर का तोड़ा रिकॉर्ड, रचा इतिहास

साल 2000 के बाद टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की सूची में पाकिस्तान के मिस्बाह-उल-हक पहले नंबर पर हैं। उन्होंने 42 साल और 47 दिन की उम्र में टेस्ट शतक लगाया था। इस सूची में अब जिम्बाब्वे के क्रेग एर्विन दूसरे नंबर पर आ गए हैं, जिन्होंने 41 साल और 82 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। वहीं, जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 40 साल और 272 दिन की उम्र में टेस्ट शतक जड़ा था। इस सूची में वेस्टइंडीज के शिवनारायण चंद्रपॉल चौथे नंबर पर हैं, जिन्होंने 40 साल और 31 दिन की उम्र में टेस्ट सेंचुरी लगाई थी।