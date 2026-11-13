NZ vs IND: विल यंग ने शतक और टिम सीफर्ट ने जड़ा अर्धशतक, न्यूजीलैंड ने भारत के सामने रखा 334 रन का लक्ष्य

NZ vs IND 4th ODI Highlights: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच शुक्रवार 13 नवंबर को पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी न्‍यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 333 रन पर ऑलआउट हो गई और भारत के सामने 334 रन का लक्ष्‍य रखा है। मेजबान टीम की ओर से विल यंग ने 108 गेंदों का सामना करते हुए 14 चौके और 4 छक्‍कों की मदद से 125 रन की शतकीय पारी, तो टिम सीफर्ट ने 48 गेंदों पर 6 चौके और 3 छक्‍कों की सहायता से 58 रन की पारी खेली है। वहीं, भारत की ओर से आकिब नबी, गुरनूर बराड़ और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट चटकाए हैं।