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टिम सीफर्ट से बीच मैदान भिड़े गुरनूर बराड़, विराट कोहली ने किया बीच-बचाव, अब लग सकता है जुर्माना

Gurnoor Brar vs Tim Seifert: भारत और न्यूजीलैंड के बीच माउंट माउंगनुई में खेले जा रहे चौथे वनडे में टिम सीफर्ट और गुरनूर बराड़ की बीच मैदान भिड़ंत देखने को मिली है। गुरनूर ने सीफर्ट को आउट कर तीखा सेंड-ऑफ दिया, जिसके बाद अंपायर ने गुरनूर को वार्निंग भी दी। अब बराड़ पर इस हरकत के लिए जुर्माना भी लग सकता है।
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भारत

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lokesh verma

Updated: 13 Nov 2026, 9:48 AM IST

Gurnoor Brar vs Tim Seifert

टिम सीफर्ट पर दहाड़ते गुरनूर बराड़ और बीच-बचाव कराते विराट कोहली। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Gurnoor Brar vs Tim Seifert in IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार को चौथा वनडे मुकाबला माउंट माउंगनुई के बे ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले के दौरान उस समय माहौल पूरी तरह से गर्मा गया, जब भारतीय पेसर गुरनूर बराड़ ने टिम सीफर्ट को आउट करने के बाद उन्‍हें बेहद ही तीखा सेंड ऑफ दिया। बराड़ आपा खोते हुए सीफर्ट पर दहाड़ रहे थे। इसी बीच विराट कोहली ने मामले को शांत करने के लिए गुरनूर को धक्‍का देकर अलग किया। उनकी यह हरकत देख अंपायर क्रिस ब्रॉड ने गुरनूर के पास पहुंचे और उन्‍हें चेतावनी दी। इस हरकत के लिए अब भारतीय तेज गेंदबाज पर जुर्माना भी लग सकता है।

7वें ओवर से शुरू हुई कहानी 12वें ओवर में खत्‍म

दरअसल, गुरनूर बराड़ और टिम सीफर्ट के बीच फाइट की शुरुआत न्‍यूजीलैंड की पारी के दौरान सातवें ओवर से ही हो गई थी। जब अपना पहला ओवर लेकर आए बराड़ को सीफर्ट एक छक्‍का और दो चौके लगाकर 14 रन बटौर लिए। इसके बाद कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने बराड़ को बॉलिंग अटैक से हटा लिया और फिर पहले पावरप्‍ले के बाद 12वां ओवर थमाया। इसी ओवर की आखिरी गेंद बराड़ ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट डाली, जिसे सीफर्ट ने पुल करने में जल्दी कर दी। गेंद फ्रंट फुट पर थी। बॉल बल्ले से हवा में ऊपर की ओर चली गई। ईशान किशन ने फाइन-लेग की ओर लंबी दौड़ लगाते हुए बेहद ही शानदार कैच पकड़ लिया और इस तरह सीफर्ट की पारी का अंत हो गया, जिन्‍होंने 48 गेंदों का सामना करते हुए छह चौके और तीन छक्‍कों की मदद से 58 रन की पारी खेली।

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गुरनूर बराड़ ने दिया तीखा सेंड-ऑफ

ईशान किशन के कैच पूरा करते ही जोश में भरे गुरनूर सीधे सीफर्ट के सामने पहुंचे और आक्रामक अंदाज में दहाड़ते हुए बेहद ही तीखा सेंड ऑफ दिया, जिसके बाद माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। मामला बढ़ता देख विराट कोहली बिना देर किए गुरनूर के पास पहुंच और धक्‍का देकर उन्‍हें सीफर्ट से अलग किया। अंपायर क्रिस ब्राउन को भी बराड़ की यह हरकत बिलकुल भी पसंद नहीं आई और उन्‍होंने बराड़ को चेतावनी दे डाली।

अब लटकी कार्रवाई की तलवार

बराड़ को अब यह हरकत काफी भारी भी पड़ सकती है। बेहद ही आक्रामक अंदाज में सेंड-ऑफ देने के लिए इस हरकत पर मैच रेफरी संज्ञान ले सकते हैं। वह आईसीसी आचार संहिता के तहत बराड़ पर कार्रवाई भी कर सकते हैं।

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