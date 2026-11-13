टिम सीफर्ट से बीच मैदान भिड़े गुरनूर बराड़, विराट कोहली ने किया बीच-बचाव, अब लग सकता है जुर्माना

दरअसल, गुरनूर बराड़ और टिम सीफर्ट के बीच फाइट की शुरुआत न्‍यूजीलैंड की पारी के दौरान सातवें ओवर से ही हो गई थी। जब अपना पहला ओवर लेकर आए बराड़ को सीफर्ट एक छक्‍का और दो चौके लगाकर 14 रन बटौर लिए। इसके बाद कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने बराड़ को बॉलिंग अटैक से हटा लिया और फिर पहले पावरप्‍ले के बाद 12वां ओवर थमाया। इसी ओवर की आखिरी गेंद बराड़ ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट डाली, जिसे सीफर्ट ने पुल करने में जल्दी कर दी। गेंद फ्रंट फुट पर थी। बॉल बल्ले से हवा में ऊपर की ओर चली गई। ईशान किशन ने फाइन-लेग की ओर लंबी दौड़ लगाते हुए बेहद ही शानदार कैच पकड़ लिया और इस तरह सीफर्ट की पारी का अंत हो गया, जिन्‍होंने 48 गेंदों का सामना करते हुए छह चौके और तीन छक्‍कों की मदद से 58 रन की पारी खेली।