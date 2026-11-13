AUS vs ENG 1st ODI: डेब्यू मैच में महली बियर्डमैन की शानदार गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया

महली बियर्डमैन। (Photo- X/@cricketcomau)
Australia vs England 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे पर्थ में खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बैटिंग और बॉलिंग में शानदार प्रदर्शन किया और इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। इंग्लैंड ने 33.4 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 131 रन बनाए थे। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 23.3 ओवर में 3 विकेट पर 132 रन बनाकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने इस जीत के साथ वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे 15 नवंबर को एडिलेड में खेला जाएगा।
इंग्लैंड से जीत के लिए मिले 132 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ओपनर ट्रेविस हेड बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। उनका विकेट दूसरे ओवर की पहली गेंद पर गिरा। उन्हें गस एटकिंसन ने बोल्ड किया। शुरुआती झटके के बाद कप्तान मिचेल मार्श और कूपर कोनोली ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 44 गेंद में 66 रनों की साझेदारी की। इस साझेदारी को जेमी ओवरटन ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श को आउट कर तोड़ा। मिचेल मार्श 30 गेंद में 50 रन बनाकर आउट हुए। मिचेल मार्श 8.3वें ओवर में आउट हुए।
मिचेल मार्श के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए जोश इंग्लिस आए। दोनों बल्लेबाज तीसरे विकेट के लिए 19 गेंद में 22 रनों की साझेदारी कर सके थे कि कूपर कोनोली 11.4वें ओवर में आउट हो गए। कूपर कोनोली ने 30 गेंद में 27 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके बाद जोश इंग्लिस ने मैट रेनेशॉ के साथ पारी को आगे बढ़ाया और 23.3 ओवर में 3 विकेट पर टीम के स्कोर को 132 रनों तक पहुंचाकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी। जोश इंग्लिस 42 गेंद में 2 चौके संग 23 रन बनाकर नाबाद लौटे। वहीं मैट रेनेशॉ ने 38 गेंद में 26 रन बनाकर नाबाद रहे।
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीता और पहले बॉलिंग चुनी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने अपने कप्तान मिचेल मार्श के इस फैसले को सही साबित किया। इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और रही सही कसर नियमित अंतराल पर गिरते विकेट ने पूरी कर दी। इंग्लैंड की खराब बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 17.4 ओवर तक 60 के स्कोर पर 7 विकेट गिर चुके थे। इंग्लैंड की ओर से मैच में सर्वाधिक रन गस एटकिंसन ने बनाए। गस एटकिंसन 29 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं, ओपनर टॉम बैंटन और विल जैक्स ने 25-25 रनों का योगदान दिया। जोफ्रा आर्चर ने 11 रन बनाए। इंग्लैंड की पूरी टीम 33.4 ओवर में 131 रन पर ऑलआउट हो गई।
ऑस्ट्रेलिया की ओर से डेब्यू मैच में महली बियर्ड मैन ने कमाल की बॉलिंग की। उन्होंने 7.4 ओवर में 24 रन देकर कुल 6 विकेट चटकाए, जिसमें 1 मैडन ओवर भी शामिल है। महली बियर्डमैन को शानदार बॉलिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। महली बियर्डमैन के अलावा स्पेंसर जॉनसन ने 9 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि जेवियर बार्टलेट ने एक विकेट लिया।
वहीं इंग्लैंड की ओर जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन और जेमी ओवरटन ने 1-1 विकेट लिया। जोफ्रा आर्चर ने 8 ओवर में 48 रन दिए, जबकि गस एटकिंसन ने 10 ओवर में 40 रन दिए। जेमी ओवरटन ने 4.3 ओवर में 35 रन दिए।
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