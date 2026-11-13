AUS vs ENG 1st ODI: डेब्यू मैच में महली बियर्डमैन की शानदार गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीता और पहले बॉलिंग चुनी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने अपने कप्तान मिचेल मार्श के इस फैसले को सही साबित किया। इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और रही सही कसर नियमित अंतराल पर गिरते विकेट ने पूरी कर दी। इंग्लैंड की खराब बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 17.4 ओवर तक 60 के स्कोर पर 7 विकेट गिर चुके थे। इंग्लैंड की ओर से मैच में सर्वाधिक रन गस एटकिंसन ने बनाए। गस एटकिंसन 29 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं, ओपनर टॉम बैंटन और विल जैक्स ने 25-25 रनों का योगदान दिया। जोफ्रा आर्चर ने 11 रन बनाए। इंग्लैंड की पूरी टीम 33.4 ओवर में 131 रन पर ऑलआउट हो गई।