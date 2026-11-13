श्रेयस अय्यर ने किस पर फोड़ा टीम इंडिया की हार का ठीकरा? मैट हेनरी की तारीफ में कही बड़ी बात

भारतीय कप्तान ने कहा, 'हमने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी के दौरान हर तरह की रणनीति आजमाई। जिस तरह से कीवी बल्लेबाज आगे बढ़कर शॉट खेल रहे थे, उसे देखते हुए हमने अपनी योजनाओं में बदलाव किए। हमें लगा था कि विकेट बल्लेबाजी के लिए बेहतर है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने 330 से ज्यादा रन बनाए थे। हालांकि, हमारे कुछ कैच भी छूटे, लेकिन यह खेल का हिस्सा है। जब हम ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, तो हमें लगा था कि हम भी इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे। लेकिन गेंद जिस तरह अंदर और बाहर स्विंग हो रही थी, उससे बल्लेबाजों के लिए यह तय करना मुश्किल हो रहा था कि किस तरह खेलना है। अगर आप विकेट गिरने के तरीके देखें, तो किसी भी बल्लेबाज ने लापरवाही से अपना विकेट नहीं गंवाया। सभी विकेट अच्छी गेंदों पर गिरे।'