पाकिस्तानी बल्लेबाज सऊद शकील के नाम अनचाहा रिकॉर्ड, 2009 के बाद ऐसा हुआ पहली बार

जयवर्धने 2009 में 92 और 96 रन बनाकर आउट हुए थे। ग्रीनिज ने दो बार नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए थे। वह 1977 में 91 और 97 रन बनाए थे। वहीं, 1980 में वह 91 और 96 रन पर आउट हुए थे। वूली ने 1921 में 95 और 93 रन बनाए थे। क्लेम हिल 1902 में 98 और 97 रन बनाकर आउट हुए थे। सऊद शकील 2009 के बाद ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज हैं।