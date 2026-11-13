चेन्नई सुपर किंग्स से क्यों नहीं जुड़ सके हार्दिक पंड्या? एस बद्रीनाथ ने किया बड़ा दावा

इस ट्रेड में पंजाब किंग्स ने अर्शदीप सिंह को मुंबई इंडियंस के साथ भेजा है। अर्शदीप पंजाब के घरेलू खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने IPL 2019 में पंजाब किंग्स की ओर से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्हें IPL 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन किया गया। पंजाब ने IPL 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले अर्शदीप को रिलीज कर दिया था। हालांकि, टीम ने RTM कार्ड का इस्तेमाल करके उन्हें 18 करोड़ रुपए में फिर खरीद लिया। अब ट्रेड के बाद भी उनकी फीस 18 करोड़ रुपए ही रहेगी।