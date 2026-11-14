India vs Pakistan, U19 Asia Cup Final: भारत ने पाकिस्तान के इन दो खिलाड़ियों का ढूंढ लिया तोड़, तो 9वां अंडर-19 एशिया कप खिताब जीतना तय

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज रिजवानुल्लाह टूर्नामेंट में गेंद से चौथे सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने चार मैचों में 12 के औसत से 11 विकेट लिए हैं और एक बार पांच विकेट भी अपने नाम दर्ज किया है। उनका सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन 5/30 है, जो सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ आया। उस मैच में पाकिस्तान ने अपने विरोधियों को 138 रन पर आउट कर दिया था। रिजवानुल्लाह विकेट लेने वालों की लिस्ट में भारत के ईशान सूद के साथ टॉप-5 में बने हुए हैं। पाकिस्तान को उम्मीद होगी कि फाइनल में भारत की बैटिंग लाइन-अप के खिलाफ वह अपना यही फॉर्म जारी रखेंगे। इसलिए भारतीय टीम को उनका तोड़ ढूंढना होगा।