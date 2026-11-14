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SMAT 2026 में मजेदार पल, जब टॉस के बाद वैभव सूर्यवंशी बताना भूले बिहार की प्लेइंग-11

Vaibhav Sooryavanshi in SMAT 2026: वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा टी20 कप्तान बनने का रिकॉर्ड बनाया। हालांकि, सौराष्ट्र के खिलाफ टॉस के बाद वह बिहार की प्लेइंग-11 की जानकारी देना भूल गए। पढ़ें वैभव सूर्यवंशी ने क्या कहा?
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Updated: 14 Nov 2026, 3:34 PM IST

Vaibhav Sooryavanshi latest

वैभव सूर्यवंशी। (Photo - IANS)

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने भले ही 15 साल और 232 दिन की उम्र में बिहार की मेंस टी20 टीम का कप्तान बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया हो, लेकिन इस ऐतिहासिक मौके पर उन्हें एक मजेदार स्थिति का सामना करना पड़ा।

दरअसल, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 में सौराष्ट्र के खिलाफ बिहार के पहले मुकाबले में टॉस जीतने के बाद युवा कप्तान वैभव सूर्यवंशी टीम की प्लेइंग इलेवन की जानकारी देना ही भूल गए।

बिहार ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद जब वैभव से टीम संयोजन और प्लेइंग इलेवन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'आई थिंक, सर, भूल गया लगता हूं मैं।' इस तरह अपने करियर की ऐतिहासिक उपलब्धि वाले दिन ही वैभव सूर्यवंशी को एक ऐसे मजेदार पल का सामना करना पड़ा।

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आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने क्रोएशिया के जैक वुकुसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। जैक वुकुसिक ने 17 साल और 311 दिन की उम्र में अपनी नेशनल टीम की कप्तानी की थी।

वैभव सूर्यवंशी बोले- 'मैं बहुत आभारी हूं'

वैभव सूर्यवंशी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार की मेंस टी20 टीम का कप्तान बनाए जाने को सपने के सच होने जैसा बताया। उन्होंने कहा, 'यह सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि मैंने यहीं क्रिकेट खेलना शुरू किया था । उसी टीम की कप्तानी करने का अवसर मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत आभारी हूं और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, उसे पूरी क्षमता से निभाने की कोशिश करूंगा।'

सौराष्ट्र ने बिहार को 5 विकेट से हराया

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के शुरुआती मुकाबले में बिहार ने सौराष्ट्र के खिलाफ टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी में बिहार ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 137 रन बनाए। इसके जवाब में सौराष्ट्र ने 16.3 ओवर में 5 विकेट पर 138 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

बिहार मेंस टी20 टीम के कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने 12 गेंदों में 18 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने दो चौके और 1 छक्का लगाया। उनका स्ट्राइक रेट 150 रहा। बिहार की तरफ से पृथ्‍वी राज ने सर्वाधिक 38 रन बनाए। उन्होंने इसके लिए 27 गेंदों का सामना किया। वहीं सौराष्ट्र के लिए हरवंश पंगालिया ने सर्वाधिक 33 रन बनाए। इसके लिए उन्होंने 11 गेंदों का सामना किया।

बिहार की ओर से सूरज कश्यप ने 3 विकेट लिए, जबकि हिमांशु और मयंक को 1-1 विकेट मिला। सौराष्ट्र के लिए चेनत सकारिया और प्रेरक मनकड़ ने 3-3 विकेट चटाए।

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