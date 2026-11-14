SMAT 2026 में मजेदार पल, जब टॉस के बाद वैभव सूर्यवंशी बताना भूले बिहार की प्लेइंग-11

वैभव सूर्यवंशी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार की मेंस टी20 टीम का कप्तान बनाए जाने को सपने के सच होने जैसा बताया। उन्होंने कहा, 'यह सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि मैंने यहीं क्रिकेट खेलना शुरू किया था । उसी टीम की कप्तानी करने का अवसर मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत आभारी हूं और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, उसे पूरी क्षमता से निभाने की कोशिश करूंगा।'