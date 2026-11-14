6,6,4,6,4,6,6… सूर्यकुमार यादव ने SMAT में गेंदबाजों की बनाई जमकर रेल, सिर्फ 15 गेंदों पर ठोका तूफानी अर्धशतक

Suryakumar Yadav 15 Ball 50 in SMAT 2026: सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट में आज शनिवार को पहले चरण के मुकाबले खेले जा रही है। इसी कड़ी में कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के दूसरे ग्राउंड पर मुंबई और हैदराबाद के बीच बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में हैदराबाद की टीम पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 172 रन पर ऑलआउट हुई। इसके जवाब में मुंबई ने महज 13.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाते हुए सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के हीरो मुंबई के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव रहे, जिन्‍होंने सिर्फ 21 गेंदों पर 6 चौके और 5 छक्‍कों की मदद से नाबाद 60 रन की पारी खेली। इससे पहले उन्‍होंने मात्र 15 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया।