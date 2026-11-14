वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने पाकिस्तान के खिलाफ ठोका अर्धशतक, तोड़ा यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड

Aaryavir Sehwag: अंडर-19 एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 337 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 338 रनों का लक्ष्य दिया। भारत की ओर से वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ा। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 61 गेंदों में 58 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 9 चौके निकले। उन्होंने कप्तान लक्ष्य रायचंदानी के साथ पहले विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी की।