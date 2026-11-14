IND vs NZ 5th ODI: न्यूजीलैंड से सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा भारत, जानें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

IND vs NZ 5th ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे है। भारत ने शुरुआती दो मुकाबले जीते थे, जबकि चौथे वनडे में न्यूजीलैंड ने शानदार वापसी करते हुए भारत को 244 रनों के बड़े अंतर से हराया। अब न्यूजीलैंड की कोशिश आखिरी मैच जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर करने की होगी। वहीं भारतीय टीम सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। ऐसे में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम किसी तरह की गलती नहीं करना चाहेगी।